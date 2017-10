Thereza Trad defende maior participação da mulher na política

A presidente do presidente do PTB Mulher, Maria Thereza Trad, quer maior participação da mulher na política nacional. A o participar do programa Giro Estadual de Notícias, do Grupo Feitosa de Comunicação, na última terça-feira (3) sobre os desafios que classe feminina tem enfrentado para conquistar respeito, segurança perante a sociedade e o seu espaço na política.



"Se você fica numa postura silenciosa, as agressões vão continuar acontecendo na sociedade. Então, nós precisamos botar a nossa voz em ativa, reclamar os nossos direitos, contestar as coisas erradas que vêm acontecendo contra as mulheres e com certeza vamos conseguir a postura tão sonhada da mulher perante a sociedade e todas essas situações", diz Thereza.



Ela, com orgulho levanta a bandeira contra a violência que só tem aumentando nos últimos anos e diz que precisa ser dado um basta nesta situação. "Sempre quis lutar com todas as questões que abrangem as mulheres, e trazê-las também para a política, porque nós não podemos ficar só olhando apenas para o nosso próprio umbigo. Nós temos que jogar a problemática para sociedade inteira, uma mulher sozinha é uma pétala, elas juntas são rosas. Precisamos estar juntas, gritando, reivindicando as nossas questões que precisam ser mudadas. Uma sociedade só muda quando há um movimento social. Se a gente ficar parada isso não vai sair do lugar", ressalta.



Segundo Thereza, a participação feminina ainda é muito tímida na política. Hoje, a força feminina busca além dos 10% da Cota das Coligações, mais espaço e reivindicam mais assentos nos parlamentos. Apesar de serem 51% da população de Campo Grande, na política, a sua representatividade ainda é mínima, como exemplo, temos apenas uma deputada federal.



"As mudanças já estão acontecendo, acredito que vai melhorar cada vez mais. As mulheres estão reconhecendo o seu valor, estão querendo participar da política ativamente, por isso, chamo as mulheres porque precisamos delas, da sua sensibilidade, do seu jeito maleável de ser, por serem menos corruptas. Elas têm o seu poder, não precisam ter vergonha e medo. Nós temos capacidade para isso, quantas e quantas mulheres que cuidam do seu lar, trabalham fora e dão conta de tudo isso. Por que não trabalhar nessas questões políticas, sociais, que as mulheres tanto precisam e são discriminadas? Tem que ter coragem, força, garra e sair em busca disso", salienta.



De uma família tradicional, Thereza Trad diz que já está inserida na política e que será uma consequência se um dia sair candidata. No PTB Mulher, ela busca parcerias que a ajudem a alavancar a bandeira feminina na política. Para isso, um fórum de Políticas Públicas e Sociais acontece para as mulheres que desejam conhecer mais um pouco da vida política e não sabem por onde começar, mas que futuramente podem assumir o seu papel perante a sociedade.



