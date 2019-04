Termina reunião do Conselho de Governo, que teve mais de três horas de duração

Terminou por volta das 12h desta terça-feira, 23, no Palácio da Alvorada, a 10ª Reunião do Conselho de Governo. O encontro, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e dos 22 ministros, durou mais de três horas. A pauta não foi divulgada previamente pela Secretaria de Comunicação da Presidência. Não há previsão de nenhum dos participantes do encontro darem entrevista até o momento.