Tereza Cristina garante mais uma patrulha mecanizada para atender agricultura familiar de MS

Nesta terça-feira, 26 de dezembro, o governo federal depositou mais uma emenda da deputada Tereza - Foto: Luciana Bonfim

A agricultura familiar de Mato Grosso do Sul tem recebido destaque e atenção especial no mandato da deputada federal Tereza Cristina. A parlamentar tem se empenhado, entre outras ações, em levar água ao campo e distribuir patrulhas mecanizadas para incrementar a produção agrícola do pequenos produtores do Estado.

Nesta terça-feira, 26 de dezembro, o governo federal depositou mais uma emenda da deputada Tereza. Desta vez a prefeitura municipal de Sete Quedas tem disponível R$ 97,5 mil para a aquisição de uma patrulha mecanizada para atender a agricultura familiar da região.

O comunicado foi feito ao prefeito Francisco Piroli ontem mesmo, assim que o montante foi liberado pela União.

Um reforço essencial para recuperar e ampliar área de produção agrícola, acredita a deputada de Mato Grosso do Sul. “Tenho tido um olhar especial para este segmento. Sei das dificuldades enfrentadas pelo produtor, mas a agricultura familiar está dando certo. É preciso acabar com a ideia de que esses agricultores deve cultivar apenas para subsistência, eles têm que crescer. É preciso sim, ganhar dinheiro e por isso temos trazido recursos para serem investidos no homem e na mulher do campo", reforçou Tereza.