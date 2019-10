Tereza Cristina diz, na Alemanha, que Brasil é potência agrícola e ambiental

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que há preocupação com a forma equivocada com que a imagem do Brasil está sendo divulgada no exterior ao relatar, no Twitter, uma conversa que teve com a jornalista alemã Hildegard Stausberg, de um jornal local de Colônia. A ministra participou, na cidade, da Anuga, que é considerada a maior feira de alimentos e bebidas do mundo.

No Twitter, Tereza Cristina também afirmou que ressaltou à repórter que o Brasil é uma "potência agrícola e ambiental" e que se produz no País com tecnologia e sustentabilidade. A ministra ainda acrescentou que, na pauta da entrevista, estava o acordo Mercosul-UE, a importância da feira Anuga e o agronegócio brasileiro.

"Queremos mostrar ao mundo como nossa agricultura realmente é. Também conversamos sobre nossa preocupação de como a imagem do Brasil no exterior está sendo divulgada de forma equivocada e de como podemos trabalhar em conjunto para mudar esse cenário", disse.

A ministra também divulgou na rede social um vídeo em que faz um balanço da sua participação na feira. "Missão cumprida." Segundo ela, a reunião ontem com a ministra Federal da Alimentação e da Agricultura alemã, Julia Kloeckner, foi "excelente". A ministra disse que a convidou para ir ao Brasil e recebeu o convite para voltar à Alemanha em janeiro para a Semana Verde.

No sábado (5), Tereza Cristina já havia dito que tinha convidado a ministra para "conhecer de perto a nossa agricultura sustentável". Ela também havia divulgado que as duas debateram a relação comercial entre os dois países e a cooperação em bioeconomia.

A ministra ainda informou na rede social que agora vai para Genebra, na Suíça, onde participará na sede da Organização Mundial do Comércio (OMC) de algumas reuniões e do lançamento do Dia Mundial do Algodão.