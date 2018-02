Tereza Cristina assume presidência da FPA

A deputada Tereza Cristina assume a vaga deixada deputado federal Nilson Leitão (PSDB-MT) - Foto: Guilherme Martimon

A deputada federal Tereza Cristina(DEM-MS), assumiu nesta terça-feira (20/02), a presidência do maior bloco suprapartidário no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), entidade que representa o setor do agronegócio na Câmara e Senado. São mais de 250 parlamentares que atuam na defesa do setor agrícola do País . O evento da posse, em Brasília , reuniu personalidades de vários estados , entre eles, sete ministros de estado, os governadores Reinaldo Azambuja (PSDB-MS), Geraldo Alckmin (PSDB-SP), o ministro do STF Gilmar Mendes, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lideranças rurais e entidades de classe.

A deputada Tereza Cristina assume a vaga deixada deputado federal Nilson Leitão (PSDB-MT). Foi escolhido como vice o deputado Alceu Moreira (PR-RS). Os parlamentares trabalharam juntos na Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Funai/Incra, no ano passado, tendo o deputado presidente da Comissão e Tereza Cristina, sub-relatora.





Durante a solenidade de posse, a deputada conclamou a bancada a continuar trabalhando pelas principais demandas do agronegócio, com destaques para temas como a legislação ambiental, os vetos ao refis do Funrural, o projeto sobre compra de terra por estrangeiros, lei de cultivares entre outras. Tereza Cristina lembrou que o agronegócio brasileiro responde por grande parte das riquezas produzidas no Brasil e ajuda a desenvolver a economia, além de colocar na mesa da população alimentos de qualidade e baratos.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

O presidente Michel Temer, que não pode comparecer ao evento, mandou mensagem comprimentando a deputada pelo novo desafio que chamou de ''o grande responsável pelo desenvolvimento do País'. Segundo a mensagem , a Frente ganha na presidência uma parlamentar que colocará a experiência adquirida , ao longo da sua vida, a serviço do aproimoramento de toda a cadeia do agronegócio. Ao cumprimentá-la, reafirmo meus votos de sucesso e coloco-me, e meu governo, à sua disposição', conclui a nota assinada pelo presidente.

Outras lideranças políticas que participaram do evento em Brasília destacaram a importância da atuação da Frente Parlamentar em temas cruciais para o País, como a renegociação do Funrural, a legislação ambiental e o comércio exterior. No discurso,o ministro Blairo Maggi, lembrou que a bancada ruralista tem portas abertas na pasta que dirige e, enfatizou que o executivo depende muito da atuação dos parlamentares para o bom andamento da máquina pública. Quem também salientou a importância do setor rural para o País, foi o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que desejou sucesso a nova gestão da FPA. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também prestigiou a posse da deputada, e durante entrevista coletiva, elogiou a atuação da parlamentar, hoje integrante do mesmo partido, O DEM.