Tereza Cristina agora é líder do PSB na Câmara Federal

A deputada federal Tereza Cristina (PSB-MS) foi eleita nesta segunda-feira (30/01) líder do partido na Câmara dos Deputados. A parlamentar sul-mato-grossense teve 22 votos dos 36 integrantes do diretório nacional. O deputado Tadeu Alencar ficou com 14 votos. A liderança do partido na Câmara representa um dos principais instrumentos para garantir as bandeiras defendidas pelo partido socialista nos tempos de grande interesse no parlamento.

Antes da eleição, Tereza Cristina falou aos deputados do partido por meio de uma carta, onde garantiu estar preparada e motivada para o desafio que tem pela frente. A parlamentar reafirmou o compromisso de exercer a liderança com “diálogo permanente e muito respeito a cada membro da bancada”.

Tereza Cristina ressalta ainda que entre os seus compromissos estão, a busca incessante da união da bancada, respeito às todas as tendências partidárias e, principalmente, a independência do partido frente aos grandes temas nacionais. Além da liderança na Câmara a deputada é presidente regional do PSB em Mato Grosso do Sul e foi eleita para a vice-presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária – FPA.

Função da Liderança

A atividade exercida por um deputado na função de líder é parte essencial do processo legislativo. Os líderes acumulam uma série de atribuições importantes, principalmente ligadas à articulação política e ao trabalho de unificação do discurso partidário.

Comissões

Nas comissões, os líderes têm a prerrogativa de encaminhar as votações e pedir a verificação do quórum para validar uma determinada votação, mesmo que não seja integrante da comissão. Também compete aos líderes indicar os parlamentares para compor as comissões e, a qualquer tempo, substituí-los.

