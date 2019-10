Terceiro Governo Presente: Reinaldo Azambuja destaca importância de ouvir as prioridades

Após passar por Três Lagoas e Rio Verde, o Governo Presente iniciou nesta quinta-feira (3.10) o atendimento em Aquidauana – onde estão sendo recebidas lideranças de 16 municípios - Foto: Divulgação

Após passar por Três Lagoas e Rio Verde, o Governo Presente iniciou nesta quinta-feira (3.10) o atendimento em Aquidauana – onde estão sendo recebidas lideranças de 16 municípios. O governador Reinaldo Azambuja explicou que, desde 2015, tem mantido conversa com todos os prefeitos, mas que o diferencial do programa é o atendimento individual por município.

O governador disse ainda que as reuniões não são políticas, mas técnicas. Nesta etapa estão sendo atendidos os municípios de Anastácio, Jardim, Bonito, Sidrolândia, Aquidauana, Bela Vista, Caracol, Bodoquena, Nioaque, Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Ladário, Corumbá, Porto Murtinho, Maracaju e Guia Lopes da Laguna. As audiências estão sendo realizadas no Cras II, que fica na avenida Mato Grosso do Sul, 262, no bairro Nova Aquidauana.

