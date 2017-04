Terceirização não serve de parâmetro para reforma da Previdência, diz Imbassahy

O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, afirmou na noite desta segunda-feira (3) que a votação na Câmara que aprovou a terceirização irrestrita com 231 votos não serve de parâmetro para a reforma da Previdência - que precisa do apoio de 308 deputados. "A terceirização não teve um trabalho de exposição nas bancadas como a reforma da Previdência", disse Imbassahy após evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, em homenagem ao casal real da Suécia.

O ministro ainda criticou a dificuldade do Congresso em votar o projeto que institui o regime de recuperação fiscal dos Estados, pois há quem queira se "aproveitar das oportunidades". "No momento em que você vai na direção dos Estados que estão em situação pior, como o Rio de Janeiro, há outros Estados em situação razoável que querem algum tipo de benefício", disse.

