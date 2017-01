Teori e empresário Carlos Alberto Filgueiras eram amigos próximos

O empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, de 69 anos, fundador do Hotel Emiliano, localizado no bairro dos Jardins, na zona sul de São Paulo, foi uma das vítimas do acidente aéreo em Paraty (RJ) que vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki nesta quinta-feira, 19. O clima era de discrição entre os funcionários do hotel, onde Teori esteve antes de seguir para o Campo de Marte, em Santana, na zona norte da capital.

O ministro e o empresário eram amigos muito próximos e foram juntos para o Campo de Marte. De lá, seguiram direto para Paraty no jato de Filgueiras. O piloto dele, Osmar Rodrigues, de 56 anos, conduzia a aeronave e também morreu.

Em nota, o grupo Emiliano lamentou o episódio e prestou condolências às famílias das vítimas do acidente. O comunicado diz que o empresário "sempre foi nossa fonte de inspiração por nos ensinar o estilo de atendimento único e detalhado e de serviço especial que sempre será a marca da nossa cultura". Também confirmou que Zavascki e Filgueiras eram amigos. O grupo se colocou à disposição das investigações.

Filgueiras morava em um edifício em frente ao Hotel Emiliano. Segundo o relato do porteiro do prédio e de taxistas que trabalham no local, o empresário era uma pessoa "muito humilde" e de hábitos simples.

O comandante Osmar Rodrigues pilotava aviões executivos desde de 1997. Acumulava seis anos de experiência com o turboélice King Air. Ele planejava a criação de uma escola de formação de tripulações - pilotos e pessoal de apoio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

