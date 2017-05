Temer visita agência da Caixa e diz estar 'animadíssimo' com 1º ano de governo

O presidente Michel Temer visita na manhã desta sexta-feira, 12, uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília, no dia de liberação de mais um lote das contas inativas do FGTS. O presidente recebeu informações de gerente da Caixa de que, só nesta sexta, houve 242 mil consultas sobre o assunto nos canais eletrônicos do banco.

Em uma rápida fala a jornalistas, Temer disse estar "animadíssimo" no momento em que comemora um ano de governo. O presidente segue agora para o Palácio do Planalto, onde vai presidir ainda na manhã reunião com ministros e presidentes de estatais para fazer um balanço de seus primeiros 12 meses à frente do comando do País.

