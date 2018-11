Temer viaja no final da tarde para Buenos Aires onde participa do G20

O presidente Michel Temer embarca hoje às 17h para Buenos Aires, na Argentina, onde participa da Cúpula dos Líderes do G20 – que reúne as maiores economias do mundo, incluindo a União Europeia. Ele chega próximo das 19h ao local. O presidente em exercício será o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Para o Brasil, as prioridades são o comércio internacional, as mudanças climáticas e o futuro do trabalho, temas que deverão ser discutidos amplamente nos dois dias da cúpula, que começa amanhã (30) e vai até sábado (1º).

Participam do encontro os principais nomes do cenário político e econômico internacional, como os presidentes Estados Unidos, Donald Trump, da China, Xi Jinping, da Rússia, Vladimir Putin, da França, Emannuel Macron, e da Turquia, Tayyip Erdogan, da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e da África do Sul, Cyrill Ramphosa.

Há, ainda, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e dos primeiros-ministros da Itália, Giuseppe Conte; do Canadá, Justin Trudeau; do Reino Unido, Theresa May; do Japão, Sinzó Abe; da Índia, Narendra Modi, entre outros.

Ao mesmo tempo, deverão ocorrer reuniões entre Temer e líderes presentes. Esses encontros ainda estão sendo organizados.