Temer viaja hoje ao Rio para reunião sobre segurança pública

O presidente Michel Temer viaja hoje (30) para o Rio de Janeiro onde participará de reunião sobre a atuação das Forças Armadas no estado. Na sexta-feira (29), Temer assinou decreto autorizando o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, até 31 de dezembro.

A atuação das Forças Armadas no estado do Rio será em apoio às ações do Plano Nacional de Segurança Pública. A implantação do plano no Rio de Janeiro vai empregar 8,5 mil militares das Forças Armadas, 620 integrantes da Força Nacional de Segurança e 1.120 da Polícia Rodoviária Federal, sendo que 380 são de outros estados. A previsão é que o presidente retorne a Brasília no fim da tarde de hoje, após um sobrevoo na capital fluminense.

Violência no Rio

As Forças Armadas vão reforçar a segurança no Rio, que vive um aumento dos casos de violência que assusta a população. Nas últimas semanas, por exemplo, a Linha Vermelha, uma das principais vias da cidade, foi alvo de tiroteios entre policiais e criminosos, obrigando os motoristas a deixarem os carros na via. Eles se agacharam do lado de fora para não ser atingidos.

A violência tem afetado inclusive a rotina das escolas na capital fluminense. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, somente neste ano, uma em cada quatro escolas teve que fechar durante determinados períodos ou foi forçada a interromper as aulas por causa dos tiroteios ou outros tipos de confrontos.

