Temer viaja ao Nordeste para entrega de obras

O presidente Michel Temer embarcou na manhã desta sexta-feira, 10, para uma visita, em um único dia, a três cidades do Nordeste: Campina Grande e Monteiro, na Paraíba, e Sertânia, em Pernambuco. Seu embarque estava previsto para as 8h30, a partir da Base Aérea de Brasília.

Em Campina Grande, sua primeira parada, ele vai ao Complexo Multimodal Aluízio Campos, às 11h30, para assinar ordem de serviço para adequação de capacidade da BR-230, com investimento estimado de R$ 255 milhões. Depois, o presidente vai a Pernambuco, em Sertânia, para participar, às 13h40, da abertura da comporta do reservatório de Campos.

Em seguida, Temer volta à Paraíba, em Monteiro, para evento em celebração à chegada das águas do Rio São Francisco ao Estado, às 14h55. As cerimônias em Sertânia e em Monteiro marcam a entrega do chamado Eixo Leste do Projeto de Integração do rio. O embarque para Brasília está previsto para as 16h50, com chegada prevista às 19h05.

