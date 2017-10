Temer vê Doria ?adequado? para o Executivo

O presidente Michel Temer fez elogios ao prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), a quem classificou de "extraordinário", e afirmou que o tucano "é uma figura muito adequada ao Executivo". Para o presidente, "ninguém pode impedi-lo (Doria) de ser candidato", numa referência à disputa pelo Palácio do Planalto em 2018.

As declarações foram dadas em entrevista publicada nesta sexta (20) no site Poder 360. "O Doria é uma figura muito adequada ao Executivo. Extraordinário. Sempre se revelou assim na atividade empresarial e agora cuida da Prefeitura de São Paulo. Quais são suas intenções? Não sei. Mas ninguém pode impedi-lo eventualmente de ser candidato", disse o presidente.

Encontro. Temer vai receber o prefeito na terça-feira, quando Doria deve pedir ajuda para manter a promessa de não reajustar a tarifa de transporte público. Nesta semana, os dois já conversaram por cerca de duas horas durante jantar no Palácio do Jaburu. Segundo o tucano, o presidente indicou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai liberar um empréstimo de R$ 1 bilhão para um programa de asfaltamento.

Na entrevista ao site, apesar dos elogios feitos ao prefeito de São Paulo, Temer evitou falar das eleições do ano que vem, alegando que ainda é cedo para saber como será o cenário.

Sobre o outro postulante a candidato do PSDB à Presidência em 2018, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o presidente foi mais comedido. "Não tenho nenhuma queixa sobre o governador Alckmin", afirmou Temer.

Alckmin. Faltando um ano para as eleições de 2018, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse ontem que se prepara para concorrer à Presidência da República, embora a decisão sobre a escolha dos candidatos dentro do partido ainda não tenha sido tomada. Nos bastidores da legenda, o governador disputa a indicação com Doria, seu afilhado político. "Essa decisão (de candidatura à Presidência) não é pessoal, é coletiva", disse Alckmin. "Agora, eu me preparo. Acho que é importante a gente estar preparado para servir ao Brasil", afirmou após participar de evento na zona sul da capital paulista. (Colaborou Circe Bonatelli)