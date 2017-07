Temer vai ao Rio avaliar atuação de forças armadas

Brasília, 30/07/2017 - O presidente Michel Temer vai ao Rio de Janeiro nesta tarde para acompanhar a atuação das Forças Armadas no Estado. Temer embarca para a capital fluminense às 13h30 e, por volta das 15h20, participa do início de reunião de briefing sobre as operações das equipes federais. A agenda de compromissos no Rio ainda inclui uma declaração à imprensa e um sobrevoo na cidade, marcado para as 16h10.

A visita ao Rio será rápida e, depois do sobrevoo, Temer retorna a Brasília.

Ainda hoje, o presidente deve reunir ministros e deputados de sua base de apoio para tratar dos acertos finais na estratégia adotada para tentar barrar o prosseguimento da denúncia contra ele na Câmara. A sessão de votação sobre o tema está marcada para a próxima quarta-feira (2).

