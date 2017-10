Temer usa redes sociais para mostrar imagem mais acessível

As redes sociais do presidente Michel Temer publicaram na tarde de hoje (17) o trecho de uma conversa dele com um repórter do jornal O Globo. O áudio está disponível, junto com uma foto de Temer sorrindo enquanto fala ao telefone. A conversa, divulgada ontem (16) pelo jornal, foi possível depois de o repórter descobrir o número do celular do presidente.

“Quando atender o telefone, não diga alô. Diga alô, Temer”, diz a mensagem postada no Twitter oficial do presidente. Essa é uma das formas de o Palácio do Planalto mostrar o presidente Michel Temer em situações que vão além dos pronunciamentos formais e reuniões políticas. “A ideia de reproduzir parte do telefonema do repórter é para mostrar como o presidente é uma pessoa acessível, um homem do diálogo; educado e cordato”, disse à Agência Brasil Elsinho Mouco, diretor de Atendimento de Conteúdo da Comunicação Digital do governo.

No áudio divulgado, Temer atende a ligação e, quando o repórter pergunta se o telefone é do Palácio do Planalto, ele nega. Depois que o josrnalista se identifica, o presidente o orienta a telefonar para outro número e falar com a chefe de gabinete. Mas, quando o rapaz é direto e pergunta se está falando com o próprio presidente, recebe a resposta: “Está, perfeitamente”. Mais à frente, Temer acrescenta, com bom humor: “Aliás, uma das críticas que recebo é que eu atendo o celular”.

Não é a primeira vez que o presidente é mostrado em um contexto leve. No último domingo (15), suas redes sociais mostraram uma foto dele acariciando seu cachorro, o Thor. “A jornada é difícil, mas sempre há tempo para o Thor”, diz a legenda da foto. Dias antes do Dia da Criança, foi publicada no Instagram de Temer uma foto dele quando era criança.

Para Elsinho Mouco, postagens mais leves mostram Temer “como ele é”. “O post com o Thor surgiu naturalmente. Foto de final de semana, com filhos, família, cão de estimação. Um homem normal em um domingo como qualquer outro de uma família brasileira. [As redes sociais servem para] traduzir o que realmente o presidente é como pessoa e como gestor”.

A nova tendência das redes sociais de Temer surge em um momento em que o presidente precisa melhorar a imagem. Pesquisa CNI-Ibope divulgada no final de setembro mostrou que apenas 3% da população consideram o governo Temer ótimo ou bom. É o nível mais baixo de aprovação que o presidente já teve.