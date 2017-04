Temer troca 7 vice-líderes do governo na Câmara

O presidente Michel Temer encaminhou à Câmara o nome de 15 deputados para exercer a função de vice-líderes do governo na Casa. Na nova lista, Temer trocou sete deputados e manteve oito na função. As indicações constam de mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 27.

Os deputados que já atuavam como vice-líderes do governo e irão permanecer na tarefa são: Alceu Moreira (PMDB-RS), Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), Carlos Henrique Gaguim (PTN-TO), Darcísio Perondi (PMDB-RS), Delegado Francischini (SD-PR), Julio Lopes (PP-RJ), Marcelo Aro (PHS-MG) e Rocha (PSDB-AC). Já os novatos são: Beto Mansur (PRB-SP), Domingos Neto (PSD-CE), Elmar Nascimento (DEM-BA), Hugo Legal (PSB-RJ), José Rocha (PR-BA), Pedro Fernandes (PTB-MA) e Rocha Loures (PMDB-PR).

Os novos vice-líderes substituíram os deputados Marcos Montes (PSD-MG), Marcelo Squassoni (PRB-SP), Luiz Carlos Busato (PTB-RS), Tereza Cristina (PSB-MS), Capitão Augusto (PR-SP), Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP) e Carlos Marun (PMDB-MS).

