Temer tem 'paciência fantástica' e consegue 'amolecer as pessoas', diz Heráclito

O deputado federal Heráclito Fortes (PSB-PI) classificou nesta segunda-feira, 15, o presidente Michel Temer (PMDB) como uma "vaselina" na negociação com os parlamentares para aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Fortes, que é a favor da reforma embora seu partido tenha fechado questão contra a proposta, afirmou que Temer tem uma "paciência fantástica" e consegue "amolecer as pessoas" nas articulações.

"Esse Michel Temer pode ter muito defeito, mas é a maior vaselina que eu já vi na vida. Tem capacidade de amolecer as pessoas e tem tido uma paciência fantástica", disse o parlamentar durante palestra do sociólogo José Pastore na Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Para o deputado, que está participando das reuniões que Temer convoca no Palácio da Alvorada, em Brasília, é nítida a capacidade de articulação do peemedebista.

O parlamentar disse ainda que Temer está aguardando o momento certo para colocar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência em votação no plenário da Câmara. Nesta quinta, o presidente disse que só leva o texto para o plenário se tiver 320, 330 votos e que isso deve ocorrer na última semana de maio ou na primeira semana de junho.

"Se demorar mais duas semanas ou menos duas semanas, não se preocupem. No momento certo ele vai colocar para votar", disse Fortes.

