Temer sugere Alexandre Macedo para o Cade e cancela indicação de Amanda Athayde

O presidente Michel Temer cancelou a indicação de Amanda Athayde para o cargo de superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que havia sido feita no dia 23 de agosto. Em novo despacho publicado no Diário Oficial da União, Temer indicou para apreciação do Senado o nome de Alexandre Cordeiro Macedo, atual conselheiro do órgão, para o cargo de superintendente-geral do Cade, com mandato de dois anos.

O presidente também encaminhou para apreciação do Senado o nome de Polyanna Ferreira Silva Vilanova para exercer o cargo de conselheira do Cade, para completar o mandato de Alexandre Cordeiro Macedo, com término em 8 de julho de 2019. Os dois nomes têm que ser aprovados pelo Senado para que a nomeação de fato possa ser feita.

