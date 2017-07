Temer sobrevoará comunidades do Rio ao lado de Torquato, Jungmann e Rodrigo Maia

O presidente Michel Temer se reúne na tarde deste domingo, 30, com os ministros da Defesa, Raul Jugmann, e da Justiça, Torquato Jardim, para se informar sobre a operação de atuação das Forças Armadas na segurança do Estado do Rio de Janeiro.

Também participa do encontro o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB-RJ), o prefeito Marcelo Crivella (PRB-RJ) e o General Braga Netto, que está à frente do Comando Militar do Leste (CML).

Após a reunião, Temer dará uma breve declaração à imprensa e embarcará em seguida com toda a comitiva de autoridades para um sobrevoo por áreas cobertas pela operação militar. A comitiva será dividida em dois helicópteros, e o plano de voo prevê passagens pela orla do Rio e comunidades afetadas pela violência.

