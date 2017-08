O presidente da República, Michel Temer, saiu na manhã desta segunda-feira, 22, do Palácio do Jaburu em direção ao Palácio do Planalto. Por ora, não há divulgação de nenhum compromisso público na agenda de Temer, que traz apenas despachos internos.

Interlocutores do Planalto, porém, dizem que Temer terá uma série de encontros ao longo do dia com aliados do Congresso, ministros e assessores da área jurídica.

Mais cedo, Temer ficou sozinho em casa e não recebeu nenhuma visita.

