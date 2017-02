Temer se reúne por mais de uma hora com Maia e Imbassahy

O presidente Michel Temer se reuniu por pouco mais de uma hora com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Palácio do Planalto. O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, também participou do encontro, confirmou a assessoria de Planalto. Maia deixou o Planalto pouco depois das 10h30 desta quinta-feira, 23.

Além das definições das pastas da Justiça e das Relações Exteriores, o governo pode decidir nesta quinta a mudança da liderança do governo na Câmara. Maia, que tem feito uma campanha pública pela saída de André Moura, quer emplacar no posto o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O imbróglio envolvendo a liderança na Câmara fez com que o governo pensasse em criar um cargo de líder da maioria na Casa para abrigar aliados. A ideia, no entanto, foi rechaçada por Maia. Interlocutores do governo temem que a relação difícil entre Moura e Maia pudesse comprometer votações importantes para o governo.

