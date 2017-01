Temer se reúne na manhã desta terça-feira com o presidente de Portugal, diz TV

O presidente Michel Temer (PMDB) foi recebido às 9h (horário de Brasília) desta terça-feira, 10, pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para uma audiência fechada, informou a TV estatal portuguesa RTP.

O encontro ocorre no Palácio de Belém, em Lisboa, sede do governo português, e começou antes do previsto. Na agenda de Temer e de Sousa, o encontro estava agendado para as 11h30 no horário local (9h30 no horário de Brasília). Também participa da reunião o ex-presidente José Sarney, informou a emissora.

A audiência entre os dois presidentes deve durar meia hora. Após o encontro, eles se juntam a outras chefes de Estado e vão par ao Mosteiro de Jerônimos, onde está sendo velado o corpo do ex-presidente de Portugal Márcio Soares. Após a cerimônia fúnebre, Temer deve ir diretamente para uma base área e retornar ao Brasil.

