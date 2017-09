Temer se reúne com Padilha e Moreira Franco no Jaburu

O presidente Michel Temer recebeu na tarde deste domingo, 24, no Palácio do Jaburu, os ministros da Secretarial Geral da Presidência, Moreira Franco; da Casa Civil, Eliseu Padilha; e o vice-líder do DEM na Câmara, Pauderney Avelino (AM). O encontro começou por volta da 17h20 e conta também com a presença do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola.

Na pauta, eles devem tratar da tramitação da segunda denúncia na Câmara dos Deputados, que chegou à Casa na quinta-feira, 21, e deve ser lida nesta segunda-feira no plenário. A partir daí, abre-se a contagem do prazo para apresentação da defesa de Temer na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos pontos a serem debatidos é se haverá fatiamento ou não da denúncia, uma vez que, ao contrário da primeira denúncia, Moreira e Padilha também são acusados de formação de quadrilha e obstrução de justiça.

Veja Também

Comentários