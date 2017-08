Temer se reúne com ministros das áreas econômica, política e de infraestrutura

O presidente Michel Temer iniciou a segunda-feira (14) em reunião com ministros das áreas econômica, de infraestrutura e do núcleo político do governo, no Palácio do Planalto. A expectativa é que o governo anuncie ainda hoje a revisão da meta fiscal para este e o próximo ano.

Na semana passada, Temer fez reuniões com ministros e parlamentares para definir em quanto vai aumentar a meta de déficit primário. Na última quinta-feira (10), após um desses encontros no Palácio do Planalto, os ministérios da Fazenda e do Planejamento informaram que os debates seriam retomados hoje. Mas já no fim de semana o presidente esteve com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira.

O déficit primário é o resultado negativo nas contas do governo, desconsiderando os juros da dívida pública. Originalmente, a meta de déficit estava fixada em R$ 139 bilhões para este ano e em R$ 129 bilhões para o próximo. No entanto, a arrecadação ainda em queda e uma série de frustrações de receitas dificultaram o cumprimento da meta original.

Participam da reunião de hoje com o presidente os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Dyogo Oliveira, de Minas e Energia, Fernando Coelho, da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy.

