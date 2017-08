Temer se reúne com Maia e Eunício para discutir agenda de votações no Congresso

O presidente Michel Temer está reunido, no Palácio do Planalto, com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Segundo a assessoria da Presidência, em pauta está a agenda de votações no Congresso Nacional.

Passada a votação que rejeitou a denúncia contra o presidente Temer no plenário da Câmara na última quarta-feira (2), os parlamentares devem retomar a agenda legislativa esta semana.

Entre as prioridades já anunciadas por Maia e Eunício estão a reforma da Previdência e outros projetos voltados para a recuperação do crescimento econômico.

Participam também do encontro os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy e da Secretaria da Presidência, Moreira Franco.

