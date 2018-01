O presidente Michel Temer está reunido desde as 10h30 deste domingo, 14, com sua equipe no Palácio da Alvorada. Participam do encontro o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, além do ministro Moreira Franco, da secretaria geral da Presidência. Na pauta, reforma da Previdência, inflação e cargos.