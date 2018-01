Temer se reúne à tarde com Ilan e ministros da área econômica

Depois, o presidente do BC dará coletiva sobre o assunto - Foto: GaúchaZH

Depois de passar a manhã desta quarta-feira, 10, no Palácio do Jaburu, sem agenda oficial, o presidente Michel Temer agendou para as 16h uma reunião com os ministros da área econômica e com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn.

De acordo com a agenda divulgada por volta das 13h pela Secretária de Comunicação da Presidência, participarão da reunião o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles; o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago; o ministro interino da Casa Civil, Gustavo Rocha, e os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral) e Carlos Marun (Secretaria de Governo).

Nesta quarta, às 17h30 o BC divulga a carta aberta de Ilan a Meirelles, justificando o descumprimento da meta de inflação. Depois, o presidente do BC dará coletiva sobre o assunto.

Na agenda do presidente, até o momento, há somente mais um compromisso: uma reunião, no fim do dia, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com o refeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS).