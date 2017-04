Temer reúne-se com Moreira, Imbassahy e AGU; depois grava vídeo sobre 1º de Maio

Enquanto auxiliares acompanham o desenrolar da greve geral contra as reformas, o presidente Michel Temer chegou ao Planalto às 10h desta sexta-feira, 28, e despachou com o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco. Por volta das 11h15, Temer estava reunido com o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbasashy. E, conforme atualização do Planalto, Temer receberá, após este compromisso, a ministra da Advocacia-Geral da União (AGU), Grace Mendonça.

Temer vai gravar hoje um vídeo para circular apenas nas redes sociais com uma mensagem pelo Dia do Trabalho (1º de Maio). A ideia do presidente, que evitará a cadeia nacional de rádio e TV, é fazer uma defesa das reformas trabalhistas e previdenciária. Segundo fontes, o vídeo vai repetir formatos que vem sendo utilizados por Temer, com uma mensagem "curta e direto ao ponto".

Há a previsão de que Moreira Franco - que é responsável pela comunicação do Planalto - possa fazer um "balanço" no fim do dia. A iniciativa, ainda não confirmada, era comum durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que escalava ministros para conversarem com a imprensa e responder aos protestos.

