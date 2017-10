Temer reúne-se com ministros para tratar da agenda do Congresso

O presidente Michel Temer está reunido, neste momento, com os ministros Antônio Imbassahy, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, e Eliseu Padilha, da Casa Civil, para tratar da pauta do Congresso e da agenda da semana no Planalto, segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto.

Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara deverá continuar a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, da Secretaria de Governo. Os três foram denunciados por organização criminosa.

Na semana passada, foi escolhido o relator que deverá elaborar o parecer sobre a denúncia, deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG). A indicação causou ruídos no PSDB, partido que se dividiu na apreciação da primeira denúncia contra Temer. Diante da situação, o líder do PSDB na Câmara, deputado Ricardo Trípoli (PSDB-SP), agendou uma reunião da bancada para a tarde da próxima terça-feira (3) para discutir a posição com relação à denúncia contra Temer e ministros, e a própria escolha do relator.

Além do encontro desta noite, Temer reuniu-se com Moreira Franco e também Henrique Meirelles, da Fazenda, no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência da República, na manhã deste domingo. A assessoria de imprensa informou que no encontro “discutiu-se o desempenho da economia e os últimos índices econômicos, avaliados como extremamente positivos. Foram analisadas ainda propostas de simplificação tributária”, conforme a nota.

