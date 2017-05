Temer responde a jornalistas sobre babá que teria cargo de confiança no Planalto

O presidente Michel Temer comentou, em entrevista a rádios regionais transmitida pela EBC, a informação de que a "babá" de seu filho Michelzinho está lotada em cargo de confiança pelo Palácio do Planalto. "Se a funcionária não puder atuar lá em casa, isso vai ser alterado."

Primeiro, o presidente disse que a pergunta era ofensiva, porque seu filho de oito anos não precisava de babá, mas o que há uma "senhora que cuidava que tem contrato pelo Planalto". Depois, Temer explicou que saiu da estrutura da Vice-Presidência para a da Presidência e que agora estão fazendo adequações "se pode ou não haver serviços por lá."

De acordo com reportagem do jornal "O Globo" publicada neste domingo, 14, o Palácio do Planalto emprega a babá do filho de Temer Leandra Brito como assessora do Gabinete de Informação em Apoio à Decisão (Gaia), órgão responsável por assessorar o presidente da República.

