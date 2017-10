Temer recebe visita de políticos enquanto se recupera de cirurgia em São Paulo

O presidente Michel Temer recebeu hoje (31) visitas de amigos e aliados em sua casa, no bairro paulistano do Alto de Pinheiros, onde desde ontem se recupera da cirurgia urológica realizada no Hospital Sírio Libanês.

Segundo um dos visitantes, o ex-senador José Aníbal (PSDB), o presidente “está muito bem, nem parece que passou por operação três dias atrás”. Aníbal afirmou que Temer está disposto e que os dois comentaram as últimas notícias. “Ele está muito feliz com os números do emprego”, disse o tucano, em referência aos dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que apontaram nova queda na taxa de desemprego.

Também visitaram o presidente nesta terça-feira o ministro Antonio Imbassahy, da Secretaria de Governo da Presidência da República, e o advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira, amigo pessoal de Temer.

Na noite de sexta-feira (27), o presidente foi submetido a uma cirurgia de próstata no Hospital Sírio-Libanês. Ele permaneceu internado e na manhã de domingo retirou a sonda que havia sido implantada na quarta-feira anterior, em Brasília, quando a obstrução foi identificada. Temer recebeu alta na segunda-feira e, desde então, está de repouso em casa. Ele deve voltar a Brasília para retomar o trabalho nesta quarta (1º).