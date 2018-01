Temer recebe visita de Doria e Aníbal e deixa escritório em São Paulo

O presidente Michel Temer recebeu a visita de dois políticos do PSDB nesta sexta-feira, 5, o prefeito da capital paulista, João Doria, e o presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV), José Aníbal. A jornalistas, o prefeito, ao deixar o escritório de Temer, comentou que o presidente está bem de saúde e se mostrou disposto. Minutos depois da saída de Doria, o presidente também deixou o local.

Sobre os temas da visita, Doria afirmou, sem entrar em detalhes, que foram discutidas as perspectivas para as eleições no Estado de São Paulo e também do País. Doria negou que tenha sido discutida a sua candidatura ou a de terceiros. "Falamos sobre perspectiva de entendimento. E o meu entendimento é que partidos que tenham o mesmo bom sentimento de defender o Brasil, a democracia, o emprego e a renda, devem estar juntos, seja no plano estadual, seja no Federal", disse. "É a união que, aliás, prega o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin."

Antes dele, Aníbal se reuniu por cerca de 40 minutos com o Temer. Na saída, comentou que era apenas uma visita de cortesia e que o presidente deve passar o fim de semana na capital.