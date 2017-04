Temer recebe novamente visita de publicitário do PMDB em São Paulo

Sem compromissos oficiais, o presidente Michel Temer está em São Paulo nesta tarde e recebeu há pouco, em sua residência, no bairro de Alto de Pinheiros, o publicitário do PMDB, Elsinho Mouco. O marqueteiro já havia visitado Temer ontem. A movimentação é tranquila, mas a ambulância e os carros de segurança que acompanham o presidente durante deslocamentos estão próximos à residência. Há a expectativa de que Temer deixe sua casa ainda hoje.

Amanhã, ele tem compromissos com políticos no Palácio do Jaburu, em Brasília. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, porém, não confirmou o retorno de Temer a Brasília ainda neste sábado.

