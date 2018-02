Temer recebe no Alvorada representante da ONU para refugiados

A princípio a agenda do presidente com o representante da ONU seria no Palácio do Planalto, mas Temer decidiu ficar no Alvorada após a reunião com os Conselhos da República e Defesa - Foto: Joédson Alves / EFE

O presidente Michel Temer recebe no início da tarde desta segunda-feira, 19, no Palácio da Alvorada, o Alto Comissário das Nações Unidas para refugiados, Filippo Grandi. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, também participa do encontro.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros do Suriname, Sra. Yldiz Pollack-Beighle, que nesta segunda tem algumas agendas de trabalho com o ministro Aloysio, também chegou no Alvorada.

A princípio a agenda do presidente com o representante da ONU seria no Palácio do Planalto, mas Temer decidiu ficar no Alvorada após a reunião com os Conselhos da República e Defesa.

O Brasil tem recebido um fluxo de venezuelanos e na semana passada Temer assinou uma Medida Provisória que dispõe "de medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária" em Roraima. Além disso, Temer assinou dois decretos para normatizar a situação no Estado.