Temer recebe ministros e parlamentares no Alvorada para debater reformas

O presidente Michel Temer convocou hoje (1º) ministros e parlamentares da base aliada no Congresso para discutir a reforma da Previdência. Temer e os ministros estão reunidos no Palácio da Alvorada.

Participam o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e lideranças da base aliada na Câmara, como o líder do governo, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, também está presente no encontro.

Aos domingos, Temer tem conversado com deputados e senadores sobre a necessidades de aprovação das reformas que o governo encaminhou ao Legislativo. Com isso, o presidente busca garantir a mobilização e presença dos parlamentares em Brasília para as discussões.

Na comissão especial destinada a debater as mudanças nas regras para aposentadoria, a expectativa é que o texto do relator Artur Maia seja votado ainda nesta semana.



Já a reforma trabalhista, aprovada no último dia 26 na Câmara, começará a tramitar no Senado nos próximos dias.

