Temer recebe ministro Gilmar Mendes, do STF, no Palácio do Jaburu

O presidente Michel Temer recebeu o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no fim da tarde deste domingo (12), no Palácio do Jaburu. Segundo a assessoria de imprensa do magistrado, o encontro serviu para tratar da "reforma política e de reformas institucionais".

O encontro não consta da agenda oficial do presidente. A Secretaria de Comunicação Social (Secom) também não confirmou a reunião à reportagem. Em resposta aos questionamentos da reportagem, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto explicou apenas "não ter informações" sobre a agenda.

Mais cedo, Temer recebeu os ministros da Secretaria-Geral, Wellington Moreira Franco, e da Casa Civil, Eliseu Padilha, e discutiu com eles as chances de aprovação da reforma da Previdência. Outro tema da reunião foram medidas no campo tributário para melhorar o ambiente de negócios.