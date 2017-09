Temer recebe ministro dos Transportes e reúne-se com Imbassahy e líderes

O presidente Michel Temer reuniu-se no fim da tarde desta segunda-feira, 11, com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Mauricio Quintella, e com o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco. O encontro foi incluído na atualização de agenda. Temer está programando uma viagem na próxima quinta-feira para Xambioá, no Tocantins, para assinar a autorização para obras de construção de uma ponte entre Xambioá e São Geraldo do Araguaia (PA). O pleito foi acertado com a bancada do Tocantins, que enviou emendas parlamentares para a obra.

Na sequência, Temer recebeu o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, e o líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC/SE), o líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB). Também participou da reunião o deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG).

Mais cedo, Temer já havia se reunido com Imbassahy, e havia solicitado que ele articulasse a reunião com líderes. A ideia, segundo um interlocutor do presidente, é sondar os congressistas do clima para que a reforma da Previdência seja retomada com força total após o retorno de Temer de Nova York, na semana que vem.

Veja Também

Comentários