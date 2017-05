Temer recebe Meirelles e outros ministros no Alvorada

O presidente Michel Temer receberá neste feriado alguns ministros no Palácio do Alvorada para uma reunião. Conforme a agenda oficial, atualizada há pouco pelo Planalto, a reunião será às 17 horas com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Outros ministros, entretanto, participarão do encontro, entre eles, Eliseu Padilha (Casa Civil), que está retornando de Porto Alegre. Há a previsão também de que Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) estejam presentes.

O governo quer alinhar as ações para a semana, com foco na reforma da Previdência. Além disso, o governo está mapeando insatisfações com a base aliada.

Na última sexta-feira, o responsável pela articulação do governo com o Congresso, o ministro Imbassahy admitiu que a reforma trabalhista deixou alguns aliados insatisfeitos, que o governo terá que fazer "os necessários ajustes" para evitar uma contaminação na base que amplie a dificuldade em torno da reforma da Previdência e que é preciso "tirar a laranja podre do cesto".

"Teve uma romaria, já vinha tendo esse tipo de inquietação, mas a partir da votação do trabalho aumentou", disse ao Broadcast Político. "Há parlamentares da base que estão inconformados com a conduta de seus parceiros", completou. Segundo Imbassahy, o governo vai atender as solicitações "dentro da análise e interpretação".

"O que nos interessa é ter o voto (na reforma da previdência), mas também não dá pra conviver com situação que parlamentares que tem posições no governo, cargos, atenção que o presidente dispensa e não contar com o voto", completou. "Não podemos arriscar ter menos de 308 por uma contaminação da base. Nem pensar. Temos que tirar a laranja podre do cesto", ressaltou.

