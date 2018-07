Temer recebe Mariz eu seu escritório em São Paulo

O advogado Antonio Claudio Mariz chegou na tarde desta sexta-feira, 13, no escritório do presidente Michel Temer, na zona sul da capital paulista. Mariz, que é amigo pessoal do emedebista, passou rápido pela imprensa e disse apenas que não sabe dos assuntos que serão tratados no encontro.

Segundo a assessoria do Planalto, Temer, que está desde ontem em São Paulo, tem apenas compromissos privados e não existe ainda previsão de volta a Brasília.