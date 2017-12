Temer recebe alta de hospital em São Paulo

O presidente Michel Temer recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado depois de ter passado por uma pequena cirurgia urológica. O presidente passou por avaliação médica pela manhã, mas o boletim médico ainda não foi divulgado.

Temer saiu do hospital por volta de 11h e retorna para Brasília ainda hoje. Às 15h, o presidente dará ao novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, no Palácio do Planalto.