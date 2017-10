Temer recebe Alckmin pela manhã, tem reunião com ministros e à tarde vai para SP

O presidente Michel Temer recebe, às 10h, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para uma audiência no Palácio do Planalto. Depois, conforme a agenda oficial recebe os ministros Osmar Terra (Desenvolvimento Social) e Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional), além de representantes das Forças Armadas e do Ministério da Justiça.

Após intensificar a segurança do Rio de Janeiro com deslocamento das Forças Armadas, o governo federal prepara um pacote de ação social para ser aplicado no Estado, que vive uma grave crise financeira e de segurança pública. De acordo com o ministro Osmar Terra, a área econômica já garantiu o repasse de R$ 157 milhões para as ações neste ano. Segundo ele, uma parte já está no orçamento da pasta e outra será destinada pelo Planejamento para diversos ministérios que integram as ações.

Temer, que tem usado eventos no Palácio do Planalto para travar agenda positiva em meio à tramitação da segunda denúncia contra ele, deve fazer o lançamento do pacote em um evento na segunda quinzena de outubro. A ideia é usar o Rio como um piloto para que os projetos possam futuramente ser replicados em outros Estados.

São Paulo

À noite, o presidente vai a São Paulo, onde participa da abertura da Futurecom no Transamerica Expocenter. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, também estará presente. O evento de telecomunicações reunirá representantes do governo, operadoras e provedores de internet e especialistas.

De acordo com a pasta, o secretário de Política de Informática, Maximiliano Martinhão, fará uma apresentação das diretrizes do Plano Nacional de Internet das Coisas, que deve ser lançado até o fim do ano. O objetivo do plano é acelerar a implantação da Internet das Coisas como instrumento do desenvolvimento sustentável do país.

