Temer recebe 22 indicações para ministro da Justiça

Com 22 nomes indicados por políticos, partidos e entidades, o presidente Michel Temer avisou para interlocutores que quer decidir ainda nesta semana o nome do novo ministro da Justiça em substituição a Alexandre de Moraes.



Entre os nomes que já foram colocados, Temer descartou o do subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha.



Na avaliação feita por Temer a interlocutores, Gustavo Rocha "apanharia muito" pelo fato de ter prestado serviço como advogado para o deputado cassado Eduardo Cunha. Para o presidente, seria ruim, tanto para Rocha quanto para o governo.



Entre os 22 nomes indicados para o presidente, estão os do próprio Rocha, do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) e do vice-procurador-geral da República, Bonifácio de Andrada.

