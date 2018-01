Temer passa o sábado no Palácio do Jaburu sem compromissos públicos

Às 10h, o presidente terá encontro com fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, no Palácio do Planalto - Foto: Mateus Bonomi / UOL Notícias

O presidente Michel Temer passa o sábado em Brasília no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência da República. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência, Temer não tem compromissos neste sábado. A expectativa é que Temer passe o fim de semana na capital federal.

Na segunda-feira, a agenda de Temer prevê apenas um compromisso. Às 10h, o presidente terá encontro com fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, no Palácio do Planalto.