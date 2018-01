Temer passa o sábado em sua residência na capital paulista

O presidente Michel Temer passou o sábado em São Paulo sem sair de sua residência, no bairro de Alto de Pinheiros. O presidente não teve compromissos oficiais, segundo sua assessoria, e segue sem agenda neste domingo. Não há previsão de quando voltará para Brasília. Por volta das 15 horas, um veículo deixou a residência. Com os vidros escuros, não foi possível identificar quem estava no carro.

Temer chegou em São Paulo na sexta-feira, 5, e se reuniu com o ex-ministro e economista Delfim Netto, com o advogado criminalista Antonio Mariz, seu amigo, o prefeito de São Paulo, João Doria, o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, e o presidente do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal.

Inicialmente havia a expectativa de que Temer faria novos exames em São Paulo, mas até o final da tarde deste sábado, não foi ao Hospital Sirio-Libanês e não há previsão, segundo a assessoria, de deslocamento até o local.