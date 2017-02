O presidente Michel Temer passa o fim de semana em Brasília, sem agenda oficial. Ele permanece no Palácio da Alvorada e deverá viajar para São Paulo somente na segunda-feira, para participar, logo pela manhã, do lançamento de um plano de modernização e desburocratização da agricultura e do lançamento do programa Agro + SP.

