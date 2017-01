Temer passa domingo em Brasília, sem compromissos

O presidente Michel Temer passará o domingo em Brasília (DF). De acordo com a assessoria do palácio do Planalto, Temer está no Palácio do Jaburu e não tem compromissos no dia de hoje.

O presidente voltou à capital federal ontem, após visita a São Paulo, onde estava desde quinta-feira, quando participou da inauguração de uma escola em Praia Grande que leva o nome de seu irmão Fued Temer.

O presidente deixou sua residência na capital paulista pouco antes das 10 horas da manhã de ontem, e seguiu para o aeroporto de Congonhas, de onde decolou por volta de 10h30.

