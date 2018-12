Temer passa a noite em SP após voltar da Argentina

O presidente Michel Temer retorna da Argentina no fim da tarde deste sábado, 1º, e passará a noite em São Paulo. Ele não terá compromissos oficiais na capital paulista, segundo informou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

O retorno do presidente ao Brasil está previsto para as 17h55. O avião do presidente pousará no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele deve retornar a Brasília no domingo, 2, em horário ainda não definido.

O presidente participa do encontro da cúpula de líderes do G-20 em Buenos Aires neste sábado.