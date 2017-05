Temer oferece jantar a aliados e ministros para garantir apoio a reformas

O presidente Michel Temer recebe esta noite no Palácio da Alvorada parlamentares da base aliada e ministros para um jantar. Em meio à crise aberta pela delação de executivos da JBS, Temer tenta garantir apoio no Congresso e manter a agenda de reformas.

Um convite foi repassado aos parlamentares, assinado pelo ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy. Em nome de Temer, ele convida para o jantar com a presença de ministros e líderes dos partidos da base aliada no Senado e na Câmara, a partir de 19h30, no Palácio do Alvorada.

Hoje à noite estava prevista uma reunião entre o PSDB e o DEM, que foi cancelada.

