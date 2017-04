Temer nomeia Tarcísio Vieira de Carvalho Neto ministro do TSE

O presidente Michel Temer nomeou Tarcísio Vieira de Carvalho Neto para compor o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no cargo de juiz titular. A nomeação de Carvalho Neto está publicada na edição desta quinta-feira, 20, do Diário Oficial da União (DOU), conforme a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, antecipou na quarta-feira (19).

O novo ministro será efetivado a partir do dia 6 de maio, na vaga decorrente do término do segundo mandato da ministra Luciana Christina Guimarães Lóssio. Carvalho Neto vai participar do julgamento do processo que pode cassar o mandato de Temer e punir a ex-presidente Dilma Rousseff por suposto crime eleitoral. O julgamento do caso está suspenso.

